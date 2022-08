PlayStation sta per rimuovere una delle funzionalità esclusive di PS5 dopo solo due anni

PlayStation 5 è stata lanciata solo due anni fa, ma sembra proprio che una delle feature esclusive della console di Sony non sarà più disponibile a breve.

Attraverso il sito ufficiale di PlayStation, Sony ha annunciato che a partire da questo autunno rimuoverà la funzionalità nota come Riconoscimenti.

Questa feature consentiva ai giocatori (non presenti nella lista amici) di comunicare tra loro attraverso una specie di feedback in alcuni titoli multiplayer.

"Nell'autunno del 2022, la funzionalità Riconoscimenti su PlayStation 5 non sarà più supportata, in quanto non ha prodotto il livello di utilizzo sperato", scrive Sony sul sito ufficiale.

"Stiamo quindi spostando il nostro focus. Incoraggiamo la community a continuare a inviare messaggi positivi gli uni agli altri".

