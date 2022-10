PlayStation Showcase, i rumor sulla cancellazione sembrano fondati

Recentemente, un rumors nell’ambiente raccontava di come Sony abbia cancellato il PlayStation Showcase. L’evento è stato sempre organizzato dall’azienda nipponica durante il mese di settembre, ma ottobre è giunto e quasi passato per più della metà, senza alcuna notizia in merito. Fin’ora si era trattato di rumor senza prove, come sempre, tuttavia alcuni ultimi aggiornamenti vanno a corroborare questa notizia.

Questi aggiornamenti riportano di come Sony abbia deciso di cancellare l’evento a seguito dell’acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft. Il pensiero è che questo evento andrebbe a rafforzare gli argomenti di Microsoft, specialmente perché nello Showcase si andrebbero a mostrare tutte le esclusive per PlayStation, sia first che third party.

Quindi si è fatto ricorso agli annunci singoli, come quello spettacolare dedicato a FInal Fantasy XVI, o l’evento dedicato a SIlent Hill 4. Inoltre si aspetta l’annuncio di Kojima Production, che potrebbe essere Death Stranding 2, che sicuramente sarà anch’esso esclusiva PlayStation 5.

A quanto pare in casa Sony sono ormai ossessionati dall’acquisizione in corso fra Activision Blizzard e Microsoft. Voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti.

Fonte: Gamerant