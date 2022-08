PlayStation se ci sei batti un colpo: PlayStation Showcase o grosso State of Play a settembre?

Dusk Golem è un noto insider videoludico, ed è sicuro che a settembre ci sarà un nuovo evento organizzato da Sony, quindi o lo State of Play o il PlayStation Showcase.

L’indiscrezione arriva direttamente dal forum di ResetEra, dove l’insider ha dichiarato che Sony ha in programma un nuovo show per settembre. Per dare maggior spessore alla sua soffiata, Dusk Golem ha ammesso di aver registrato lui la clip di Helldiver 2 trapelata ieri e poi prontamente cancellata per violazione del copyright da Youtube. Chiaramente il gioco potrebbe far parte dell'evento.

Ecco le dichiarazioni di Dusk Golem in merito: "Ci sarà un evento a settembre. Fonte: la clip di Helldivers che è stata leakata era stata registrata da me, ma non volevo che divenisse pubblica. L'ho condivisa con due persone in privato, una ha deciso di diffonderla, so che non posso più fidarmi di loro". Qualche giorno fa l'insider ha mostrato una concept art di Odino tratto da God of War: Ragnarök.

Come sempre tutto è da prendere con le proverbiali pinze, per quanto l’affidabilità dell’insider non sia da mettere in discussione. Sperando di avere notizie ufficiali da parte di Sony.