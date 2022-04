PlayStation: l'ex capo Jack Tretton ha svelato il momento peggiore e il migliore di Sony all'E3

Come ormai saprete, l'E3 di quest'anno è stato cancellato, sia in versione digitale sia in versione fisica. La pandemia deve aver dato la mazzata finale al celebre show che col passare del tempo ha comunque perso via via la sua importanza. Molte software house e pubblisher a un certo punto hanno pensato di slegarsi dall'evento, creado show appositi e forse più semplici da gestire.

Una di queste è stata Sony. Visto il possibile addio definitivo all'E3 (confermato per ora per il 2023), l'ex capo di PlayStation Us, Jack Tretton ha rilasciato un'intervista per Axios, ricordando il momento migliore e il peggiore passato da Sony durante l'evento.

Cominciando dalla nota positiva, l'annuncio di PlayStation 4 è stato un punto di svolta nel mercato, capace di surclassare Xbox One e Nintendo che nel frattempo mancavano di una direzione precisa. Viene ricordato anche il celebre video "Istruzioni ufficiali per i giochi usati PlayStation", una risposta secca alle politiche pro DRM di Microsoft, complice dell'insuccesso della console.

Ma l'E3 è stato anche viatico di brutti momenti per la compagnia. Nel 2011 infatti, proprio Jack Tretton in persona dovette scusarsi col pubblico dopo un pesante attacco hacker che lasciò offline PlayStation Network per ben 23 giorni, oltre alle decine di milioni di account esposti sul web. Quella sì che era una brutta storia.