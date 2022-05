PlayStation spiega ai giocatori il significato di diversi termini legati ai videogiochi

Gli appassionati di videogiochi di lunga data conoscono bene alcuni dei termini come "FPS" o "RPG", ma forse ci sono alcune parole del "lessico del gaming" che non sono conosciute da tutti.

Ebbene, Sony ha deciso di compilare una specie di glossario, spiegando frasi e acronimi di gioco che potreste non capire.

Il "dizionario" di PlayStation spiega vari termini come DPS, End Game ARPG, il che potrebbe risultare molto utile ai nuovi giocatori.

Andando sul sito ufficiale di PlayStation, potete dare voi stessi un'occhiata a questo utile "dizionario".

Rimandendo in tema PlayStation, abbiamo appreso dai recenti risultati finanziari di Sony che PS5 ha distribuito 19,3 milioni di console, PS4 è arrivata a quota 117,2 milioni di unità.

Da questi dati è emerso però un calo per gli abbonati di PlayStation Plus. Sony ha commentato dicendo di non essere preoccupata e di avere "grandi aspettative" per il futuro.

Fonte: Pushsquare.