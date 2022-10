PlayStation Stars: bisognerà spendere $1.750 per accumulare abbastanza punti per un nuovo gioco

PlayStation Stars è stato lanciato questa settimana in Nord America. Un sistema di fidelizzazione che premia i giocatori con punti da spendere nel PS Store e con oggetti da collezione digitali. Uno dei modi in cui è possibile guadagnare punti è l'acquisto di giochi attraverso il PS Store, ma è necessario spendere molto prima di ottenere in cambio un gioco a prezzo pieno.

Dal momento che PlayStation è stata piuttosto vaga sul numero di punti in palio per determinate azioni, gli abbonati si sono arrangiati. Come riportato da TweakTown, gli abbonati a Stars riceveranno 10 punti PlayStation Stars per 1 dollaro speso nel PS Store.

In apparenza questo sembra un "compromesso" abbastanza giusto. Tuttavia, un'immersione un po' più approfondita nel sistema Stars ha rivelato quanti di questi punti sono necessari per ottenere un gioco gratuito. Al momento i giocatori hanno a disposizione cinque opzioni, la più costosa delle quali è The Quarry, al prezzo di 70 dollari. Se si vuole ottenere il gioco pagando solo con i punti guadagnati con Stars, è necessario spendere 1.750 dollari.

Gamers have discovered you get 10 PlayStation Stars points for every $1 you spend on games 🤔



You have to spend $1,750 to unlock a single $69.99 game, equal to buying 24 full-priced games 🤑 #PS5 #PS4 https://t.co/6HlHH6EJiz pic.twitter.com/6hUq8yEBdP — Hunter 🎮 (@NextGenPlayer) October 5, 2022

In questi termini, acquistarne 24 e riceverne uno gratis non sembra il miglior affare del mondo. Tuttavia, non è tutto negativo. Poiché l'acquisto non è l'unico modo per sbloccare punti, non è necessario spendere tanti soldi per ottenere un gioco gratuito. Gli abbonati a Stars possono guadagnare punti anche completando le campagne. In questo momento ne otterrete 50 giocando a NBA 2K23.

Vale la pena notare che non tutti i giochi che si possono acquistare utilizzando i punti Stars sono costosi come The Quarry. Anche Cult of the Lamb è tra i primi cinque a soli 6.250 punti. È probabile anche che i titoli vengano ruotati o aggiunti in futuro. Inoltre, non è chiaro se il raggiungimento di un livello superiore faccia guadagnare più punti. In tal caso, un motivo in più per raggiungere il livello segreto Diamond.

Fonte: Thegamer.