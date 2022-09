PlayStation Stars sta per arrivare: Sony rivela la finestra di lancio del nuovo programma fedeltà

Sony ha rivelato ulteriori informazioni su PlayStation Stars durante lo State of Play. Abbiamo ottenuto una finestra di uscita e un'anteprima del tipo di oggetti digitali da collezione che saranno disponibili attraverso il servizio. Su PlayStation Blog, un post accompagna l'annuncio con un accenno al modo in cui guadagnerete questi oggetti.

PS Stars inizierà ad essere distribuito in Asia entro settembre. Le Americhe e l'Europa dovrebbero seguire subito dopo. Il trailer, visibile più in basso, ha mostrato alcuni esempi degli oggetti da collezione che saranno disponibili.

I giocatori potranno guadagnare oggetti in diversi modi. Alcuni saranno assegnati per commemorare attività, successi o possesso di prodotti e saranno caratterizzati da una certa rarità. Inoltre, sarà possibile disporli in una vetrina virtuale, da mostrare sul proprio profilo PSN.

Tuttavia, il modo principale per guadagnare queste ricompense è completare le "campagne". Il blog ci fornisce questo esempio:

"Le campagne in PlayStation Stars saranno divertenti, piacevoli, e sì, a volte anche impegnative da portare a termine. Una campagna può consistere in un’attività che vi farà ottenere punti o collezionabili. Una delle nostre prime campagne si chiamerà “Hit Play/1994”: gli iscritti dovranno avviare i giochi corretti in base agli indizi presenti nelle canzoni per ricevere un collezionabile speciale. Ulteriori dettagli sulla campagna in arrivo".

Fonte: PlayStation LifeStyle.