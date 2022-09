PlayStation Stars: Sony mostra i primi collezionabili digitali in arrivo

Sony ha presentato per la prima volta gli oggetti da collezione digitali che saranno disponibili attraverso il suo prossimo programma fedeltà PlayStation Stars.

Annunciato a luglio, PlayStation Stars consentirà ai giocatori di ottenere premi completando una serie di campagne e attività.

Alcuni di questi oggetti da collezione digitali sono stati mostrati nel trailer visibile qui sotto, trasmesso durante la presentazione State of Play.

"I collezionabili digitali rappresentano gli articoli più apprezzati dai fan PlayStation e includono le periferiche più famose che hanno permesso a Sony di lasciare un segno nella storia dell’elettronica di consumo", ha dichiarato Grace Chen, Vicepresidente, Network Advertising, Loyalty & Licensed Merchandise di PlayStationin un post su PS blog.

"Questi esempi in anteprima includono una scena con Punto il gondoliere di Ape Escape 2, la PlayStation 3, la PocketStation, Toro e Kuro che festeggiano il compleanno, la Chord Machine e Polygon Man".

Questi oggetti da collezione saranno disponibili solo tramite PlayStation Stars.

"In alcuni casi, gli oggetti da collezione saranno forniti per commemorare attività passate, successi o possesso di un prodotto", ha detto Chen. "La loro rarità varia, proprio come i prodotti su cui si basano o l'impegno richiesto per ottenerli".

I giocatori potranno sistemare gli oggetti da collezione in una vetrina virtuale all'interno dell'App PlayStation e mostrarli agli amici nel loro profilo PSN.

Il modo principale per guadagnare gli oggetti da collezione sarà il completamento delle campagne. "Le campagne di PlayStation Stars saranno divertenti, piacevoli e talvolta impegnative da completare", ha dichiarato Chen. "Una campagna può essere un'attività che fa guadagnare punti o collezionabili.

"Una delle nostre prime campagne si chiamerà “Hit Play/1994”: gli iscritti dovranno avviare i giochi corretti in base agli indizi presenti nelle canzoni per ricevere un collezionabile speciale. Ulteriori dettagli sulla campagna in arrivo".

PlayStation Stars sarà inizialmente disponibile tramite l'App PlayStation e sarà esteso alle console in un secondo momento.

Il programma sarà lanciato questo mese in Asia (Giappone compreso), mentre nelle Americhe e in Europa arriverà in seguito.

Fonte: VGC.