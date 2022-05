PlayStation State of Play è realtà! Ecco la sua data ufficiale

PlayStation ha annunciato in questi minuti quando terrà il suo nuovo State of Play: ebbene i fan non dovranno aspettare poi molto dato che il giorno fissato è il 2 giugno.

"Sono passati più di due mesi dall’ultimo State of Play: è ora di prepararsi al prossimo! Collegatevi all’evento live il prossimo giovedì 2 giugno per quasi 30 minuti di annunci e aggiornamenti dal mondo PlayStation" si legge nella descrizione sul sito.

"I nostri partner di terze parti hanno in serbo nuovi fantastici annunci e, inoltre, potrete dare un’occhiata in anteprima a vari titoli in sviluppo per PlayStation VR2. Seguiteci su Twitch o su YouTube a partire dalle 23:59".

State of Play returns next week! Tune in live at 3pm PT on June 2 for reveals, announcements, and more: https://t.co/3lqi9GL9VZ pic.twitter.com/NLLTAgvgLY — PlayStation (@PlayStation) May 27, 2022

Noi di Eurogamer seguiremo la diretta, pertanto rimanete sintonizzati con noi per tutti gli annunci che PlayStation farà!