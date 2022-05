PlayStation State of Play: aspettatevi tutto ma non God of War Ragnarok

L'annuncio del nuovo State of Play ha ovviamente fatto fantasticare chi appartiene al settore ma soprattutto i fan, che non vedono l'ora di sapere su cosa potrebbero mettere le mani nella seconda metà di quest'anno o sull'anno prossimo. L'interesse è tutto rivolto verso God of War Ragnarok ma purtroppo, non ci sarà.

"Avremo alcune interessanti rivelazioni dai nostri partner di terze parti, oltre a un'anteprima di diversi giochi in sviluppo per PlayStation VR2"

Come comunicato sul PlayStation Blog infatti, lo show verterà sulle terze parti e sui titoli che saranno presenti su PSVR 2, con in primo piano ovviamente Horizon Call of the Mountain. Di sicuro avrà ulteriore spazio Forspoken, rinviato a ottobre e ad altri titoli che potremmo vedere in un periodo ravvicinato.

Con la dipartita di Starfield, salvo sorprese da parte Microsoft, Sony potrebbe avere campo aperto nel periodo invernale, con Ragnarok che potrebbe conquistare ampissime fette di mercato. Molto probabile che l'ultimo capitolo dell'epopea di Kratos avrà un evento esclusivo dedicato.

Fonte: DoubleXP