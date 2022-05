PlayStation: lo State of Play in un leak che svela la scaletta dell'evento

Come molti di vi sapranno, pochi giorni fa Sony ha annunciato il nuovo State of Play di PlayStation che si terrà il 2 giugno alle ore 23:59.

All'imminente show, Sony promette quasi 30 minuti di annunci e aggiornamenti dal mondo PlayStation.

Ma quali saranno i titoli protagonisti dello State of Play? Al momento non possiamo saperlo, ma un leak avrebbe rivelato in anticipo la scaletta.

Stando all'account Twitter Xbox Serious XS, all'evento ci sarà spazio per Forspoken, Call of Duty Modern Warfare 2 insieme alla versione PlayStation VR2, Avatar Frontiers of Pandora, Street Fighter 6, Resident Evil 4 Remake e molti altri.

Nell'immagine del tweet potete vedere i possibili giochi protagonisti dello show di Sony.

(Rumor) Playstation's State Of Play leak | Tweeter Streets 👀 pic.twitter.com/CT1LlCEwWC — 🇩🇴 Xbox_Serious_X|S 🇺🇸 (@Xbox_Series_XS) May 29, 2022

Ovviamente, non c'è nulla di ufficiale e siamo nel fumoso mondo dei rumor. Quindi non resta che aspettare altri pochi giorni per scoprire tutti gli annunci dello State of Play.

