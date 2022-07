PlayStation Store dà il via ai saldi estivi, più di 1300 giochi in sconto!

È arrivato uno dei più grandi saldi dell'anno: i saldi estivi del. Più di 1.300 giochi compongono l'elenco delle offerte quest'anno e sono tutti disponibili fino al 3 agosto 2022. Potete trovare l'elenco fornito dal PlayStation Blog per andare direttamente allo store per vedere le offerte. Come mostra l'elenco dello Store,è presente con la sua Deluxe Edition a € 52,49, l'ancora recenteè disponibile a partire da € 46,89, il GOTY 2021 It Takes Two ha un prezzo di € 19,99 ea 34,99 €. Insomma, c'è ancora una volta molto tra cui scegliere, se il formato digitale fa per voi. Al di fuori dei saldi estivi di PlayStation e nel caso ve lo foste perso, la scorsa settimana Sony ha svelato un nuovo notevole programma di premi gratuiti noto come PlayStation Stars , con la possibilità di ottenere crediti PSN collezionabili e altro ancora.Per dare uno sguardo a tutti i giochi presenti in sconto potete cliccare qui . Acquisterete qualche gioco in sconto? Fatecelo sapere nei commenti. Fonte: PlayStation Blog