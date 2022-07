PlayStation Store sta per rimuovere diversi film dallo store e dalle librerie degli utenti nonostante l'acquisto

Stiamo per assistere a quancosa che probabilmente segnerà inevitabilmente un cambio di prospettiva sul digitale di diversi utenti, soprattutto quelli Sony che, entro il 31 agosto, vedranno sparire da PlayStation Store tutti i film prodotti da Studio Canal visto il termine degli accordi commerciali.

La situazione però è ben più grave e rappresenta un pericoloso precedente. La rimozione dei film infatti interesserà anche la libreria degli utenti che, nonostante il legittimo acquisto, si vedranno togliere i film da sotto il naso. La questione "digitale" è sempre stata interessante soprattutto lato possesso di una IP che poi in fin dei conti è solo una concessione d'uso.

Ciò che è digitale dunque non rimane per sempre: in base ai vari accordi intrapresi tra i vari publisher potrebbe sparire tutto in batter d'occhio cose che, potrebbe avere un forte impatto sul futuro andamento del mercato. In questo momento le segnalazione della sparizione dal catalogo dei film di Studio Canal ha interessante Austria e Germania, ma molto presto accadrà in tutto il mondo.

Fonte: Variety