PlayStation Studios, gli investimenti saranno divisi equamente tra franchise esistenti e nuove IP

PlayStation ha un immenso catalogo di IP di valore, ma parte del successo dell'azienda è la sua volontà di esplorare nuovi territori. Attraverso ogni generazione di hardware, i giocatori hanno potuto esplorare mondi e personaggi nuovi di zecca e queste nuove iniziative sono state ovviamente supportate da sequel affidabili in serie popolari. Sembra che l'equilibrio sia destinato a cambiare, tuttavia, con una divisione più uniforme tra nuove IP e franchise consolidati.

Nel briefing per gli investitori di Sony, una diapositiva si concentra sull'investimento di PlayStation nelle IP. Nell'anno finanziario 2019, il titolare della piattaforma afferma che il 77% è stato destinato a proprietà esistenti, con lo sviluppo di nuove IP che ha ottenuto la parte restante. Tuttavia, guardando al futuro, la società prevede una netta divisione del 50/50 tra IP nuova ed esistente nell'anno finanziario 2025.

Stiamo già iniziando a vederne le prove, con Returnal che è la prima nuova grande IP per PS5. Guardando al futuro, Sony ha acquisito Haven Studios, un team impegnato a realizzare un nuovo titolo live service. Allo stesso modo, Deviation Games ha stretto una partnership con PlayStation su una nuova IP esclusiva e London Studio, Bend Studio e altri stanno lavorando a nuovi giochi.

Dall'altro lato della medaglia, significa una leggera riduzione degli investimenti nei franchise esistenti, ma questo non vuol dire che i fan non avranno più sequel. Quest'anno ad esempio è uscito Horizon Forbidden West e Gran Turismo 7, mentre God of War Ragnarok che è stato recentemente valutato in Corea, sembra essere in dirittura d'arrivo.

