PlayStation Studios Mobile Division è la nuova divisione di Sony che realizzerà giochi basati su IP nuove ed esistenti

Sony ha annunciato l'intenzione di espandersi nel settore dei giochi per dispositivi mobile istituendo PlayStation Studios Mobile Division e acquisendo Savage Game Studios per sviluppare "un gioco d'azione mobile AAA live service".

La nuova divisione svilupperà "esperienze innovative in movimento basate su IP PlayStation nuove ed esistenti che soddisfano gli standard di alta qualità di PlayStation Studios" e opererà indipendentemente dallo sviluppo dei giochi per console.

"Questa acquisizione riafferma l'impegno di Sony Interactive Entertainment a offrire esperienze innovative a nuovi giocatori in tutto il mondo espandendosi su altre piattaforme", ha dichiarato il responsabile di PlayStation Studios Hermen Hulst. A maggio Sony aveva annunciato che la pubblicazione di giochi su nuove piattaforme era ormai una parte fondamentale della sua strategia commerciale, ma si pensava che questo fosse riferito alla sua recente espansione nel settore dei giochi per PC piuttosto che a una spinta anche per i dispositivi mobile.

"PlayStation Studios deve continuare a espandere e diversificare la propria offerta al di là delle console, portando nuovi incredibili giochi a un numero di persone mai visto prima", ha continuato Hulst. "L'acquisizione del talentuoso team di Savage Game Studios è un altro passo strategico verso questo obiettivo".

"Sono davvero entusiasta del lavoro che Savage sta svolgendo e sono sicuro che riuscirà a offrire un'esperienza di alta qualità. Il nostro ingresso nel settore mobile, così come la nostra espansione nel settore dei giochi per PC e dei servizi live, rafforza le nostre capacità e la nostra community e completa l'obiettivo di PlayStation Studios di realizzare i migliori giochi possibili".

Savage Game Studios - che non ha ancora pubblicato un gioco - è stata fondata nel 2020 dagli sviluppatori veterani Michail Katkoff, Nadjim Adjir e Michael McManus, che insieme vantano decenni di esperienza presso sviluppatori come Insomniac Games di Spider-Man, Wargaming di World of Tank, Supercell di Clash of Clans, Zynga di Farmville e Rovio di Angry Birds.

Non è chiaro se il gioco di Savage Game Studios sarà basato su una IP esistente o se si tratterà di un titolo tutto nuovo.

D'altra parte, il publishing per PC di Sony finora si è occupato solo di porting di giochi per console preesistenti, con God of War e Spider-Man che si sono rivelati i migliori finora. Recentemente la società ha acquisito lo specialista di porting per PC Nixxes e ha creato una nuova etichetta PlayStation PC, e prevede di ricavare 300 milioni di dollari solo dai giochi per PC nel prossimo anno fiscale.

Fonte: IGN.