PS Vita 2 all'orizzonte? Il leaker del devkit di PlayStation 5 lancia la bomba

Nintendo è riuscita a creare qualcosa di unico con Switch, non un'idea particolarmente originale ma unica nel fuzionare adeguatamente. Negli ultimi mesi è arrivata anche Steam Deck, qualcosa di simile ma diverso, pensato più per essere un PC da gaming portatile e con caratteristiche ben superiori. Esigenze diverse, prodotti diversi.

Eppure qualche rumor su un possibile ritorno di Sony in questo mercato comincia a farsi strada, riprendendo la via della fortunata PSP e quella meno di PS Vita, con una nuova console che potrebbe arrivare prima di quanto pensiamo. Questo almeno secondo il noto leaker ZoneofTech, che su Twitter ha solleticato la fantasia dei fan con un rendering di un nuovo hardware targato Sony e che sembra l'evoluzione della defunta Vita.

Ovviamente, come sempre, tutto è da predere con le pinze ma ZoneofTech fu il primo a mostrare i primi devkit di PlayStation 5, confermati successivamente, per cui merita un pochino di credito. L'immagine è comunque interessante, visto il pattern presente sui bordi e uno schema che richiama quanto visto in passato. Resteremo dunque sintonizzati per ulteriori novità.