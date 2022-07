PlayStation VR 2 tra giochi e data di uscita: Sony promette novità a breve

PlayStation VR 2 è il visore VR di nuova generazione di Sony che in molti attendono ma, fino a questo momento, non sono state condivise informazioni sulla sua data di lancio.

Tuttavia, sembra che a breve arriveranno novità da Sony. Novità che riguarderanno i giochi per il visore e la sua data di uscita.

In un post su PlayStation Blog in cui il Sr. Staff Product Manager di Sony Yasuo Takahashi ci parla della nuova esperienza utente di PSVR 2, leggiamo:

"I preparativi per il lancio di PlayStation VR2 procedono a pieno ritmo e non vediamo l’ora che tu possa provare nuovi entusiasmanti giochi ed esperienze da esplorare con il nostro visore per la realtà virtuale di nuova generazione".

"Gli sviluppatori di giochi per PS VR2 inizieranno ad accedere alla più recente esperienza utente di PS VR2 in una nuova versione del software di sistema in arrivo nell’ambito dello sviluppo in corso. Sono tantissime le novità interessanti per PS VR2 e non vediamo l’ora di condividere ulteriori dettagli sul nostro visore per la realtà virtuale di nuova generazione che porterà l’innovazione del gameplay sempre più avanti. A breve condivideremo ulteriori informazioni, tra cui la data di lancio e altri giochi in arrivo sulla piattaforma".

Che Sony abbia in programma uno State of Play in cui rivelerà giochi e data di uscita di PSVR 2? Al momento non possiamo rispondere con sicurezza, ma è possibile che PlayStation stia pensando a un evento dedicato al suo nuovo visore VR.

Fonte: PlayStation Blog.