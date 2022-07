PlayStation VR2 userà l'Eye Tracking grazie alla partnership con Tobii

I fan di PlayStation VR sono in attesa di un enorme aggiornamento sul visore next-gen soprattutto la sua uscita. Anche se le notizie sono scarse ora però sappiamo che PlayStation VR2 utilizzerà la tecnologia Eye Tracking. Sony infatti ha annunciato la collaborazione con Tobii per includere la sua tecnologia nei prossimi visori VR.

Le capacità di eye tracking di PSVR 2 sono descritte sul sito web di PlayStation. Le telecamere nel visore seguiranno la linea di visuale del giocatore, consentendo ai giochi di "individuare e migliorare" qualsiasi cosa l'utente si stia concentrando.

"Interagirete in modi nuovi e realistici, poiché il visore PSVR 2 rileva il movimento dei vostri occhi", si legge nella descrizione di PlayStation del suo ultimo visore VR. "Le telecamere eye tracking seguono la vostra visuale quando mirate o vi guardate intorno, mentre le tecniche avanzate di rendering foveated migliorano l'esperienza visiva regolando le risoluzioni per individuare e migliorare tutto ciò su cui vi state concentrando".

Questa tecnologia viene per gentile concessione di Tobii, che viene è descritta come una società "pioniera del settore". Il CEO di Tobii Anand Srivatsa ha commentato la partnership: "PlayStation VR2 stabilisce una nuova base per l'intrattenimento immersivo in realtà virtuale e consentirà a milioni di utenti in tutto il mondo di sperimentare la potenza dell'eye tracking".

Fonte: Eurogamer