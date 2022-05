PlayStation VR2: Fast Travel Games sta lavorando a più giochi VR

Fast Travel Games si è rivolto a Twitter per anticipare lo sviluppo di più giochi per PSVR 2. Il tweet di per sé non ci dice molto su questi progetti, solo che sono in lavorazione.

Lo studio si è fatto le ossa su numerosi titoli VR in passato, tra cui Cities VR, VR Virtuoso, Apex Construct VR e altri. Anche se attualmente non c'è ancora molto su cui parlare, è comunque bello vedere che un altro studio sta lavorando ad una serie di progetti per PlayStation VR2.

Sony non ha ancora detto niente sulla presunta data di lancio di PlayStation VR2, ma non è stata timida nel condividere i dettagli sul nuovo visore. Per cominciare, abbiamo dato un'occhiata al design, che è stato influenzato dall'hardware PS5. Inoltre, anche i controller sono basati sulla progettazione del DualSense, poiché anche loro avranno feedback aptico e trigger adattivi.

Oltre a Fast Travel Games, anche Coatsink sta lavorando ad un gioco in VR per il dispositivo di PlayStation e probabilmente c'entra Jurassic World.

