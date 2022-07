PlayStation VR2 tra finestra di lancio e prezzo secondo un insider

Nella giornata di ieri Sony ha mostrato come sarà l'esperienza utente per i possessori di PlayStation VR2, il nuovo visore next-gen che dovrebbe arrivare prossimamente.

Nonostante la pagina di PlayStation Blog abbia discusso delle principali feature che avrà questo visore, la data di uscita e soprattutto il prezzo non sono ancora stati annunciati, con la società tuttavia che a fondo pagina promette maggiori informazioni nei prossimi mesi.

Ora, l'insider Tidux dopo questa presentazione attraverso Twitter ha pubblicato alcuni dettagli su queste due incognite: innanzitutto per l'insider il visore PlayStation VR2 potrebbe essere lanciato tra febbraio e marzo del prossimo anno. Per quanto riguarda il prezzo invece Tidux afferma: "il visore costerà 399 dollari, mentre con i controller avrà un costo di 499 dollari" lasciando quindi intendere che i controller DualSense verranno venduti anche separatamente.

What I’m hearing right now.



PSVR 2 late February- early March. 399$ headset 499$ with sense controllers. — Tidux (@Tidux) July 26, 2022

Ovviamente per adesso stiamo parlando di rumor in quanto Sony non ha ancora fatto nessuna dichiarazione a riguardo. Se l'indiscrezione sarà vera lo scopriremo tra qualche tempo quando arriveranno gli annunci ufficiali.