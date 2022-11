PlayStation VR2 costa troppo? Alcuni giocatori sono delusi dal prezzo annunciato da Sony

Sony ha annunciato il prezzo e la data di lancio del suo prossimo sistema di realtà virtuale. La piattaforma esclusiva per PS5 è dotata di una tecnologia avanzata e di un hardware molto migliorato rispetto al suo predecessore. Ma tutto questo ha un prezzo, perché PlayStation VR2 sarà venduto per ben 549,99 dollari / 599,99 euro / 529,99 sterline.

I fan di PlayStation hanno manifestato il loro malcontento per il prezzo elevato. "Non pagherò 530 sterline per un headset che costa più della console stessa", ha commentato un utente sotto il tweet di annuncio.

"Con l'assenza di retrocompatibilità, è davvero difficile accettare questo prezzo", ha commentato un altro utente nel subreddit PS5. Altri hanno sottolineato che per utilizzare il sistema, che richiede il tethering con PS5, i giocatori dovranno sborsare un migliaio di dollari, e questo prima ancora di acquistare un gioco.

Tuttavia, a ben vedere PS VR2 è un dispositivo piuttosto avanzato e il suo prezzo è abbastanza competitivo rispetto a sistemi di realtà virtuale simili. Le specifiche, infatti, non sono passate inosservate e i fan le hanno valutate rispetto al prezzo. "Sono forse 50 dollari in più di quanto mi aspettassi, ma non troppo. Sono sorpreso di vedere così tante persone deluse dal prezzo. La VR è costosa. Soprattutto quando l'headset ha specifiche così buone", ha detto un fan.

Ad esempio, Index di Valve costa 999 dollari, senza contare il PC necessario per utilizzarlo. L'headset VR per PC a più alta risoluzione, l'HP Reverb G2, costa 599 dollari. Ma, esistono anche soluzioni più economiche.

Uno dei sistemi VR più popolari è Meta Quest 2, che costa 400 dollari ed è anche uno dei più facili da usare, poiché completamente wireless e può essere usato come headset indipendente o può essere collegato a un PC per giocare a titoli come Half-Life: Alyx. Tuttavia, Meta Quest 2 presenta un campo visivo inferiore, una risoluzione più bassa e uno schermo meno vivido e luminoso rispetto a PS VR2. Anche PS VR originale era più economico, 400 dollari, anche se il suo successore è un sistema molto più avanzato.

PlayStation VR2 launches February 22, 2023, with pre-orders starting November 15.



Nel frattempo, Sony ha presentato 11 nuovi giochi per PS VR2, tra cui The Dark Pictures: Switchback e After The Fall, oltre ai già annunciati Horizon Call of the Mountain e Star Wars: Tales from the Galaxy's Edge. Il lancio di PlayStation VR2 è previsto per il 22 febbraio 2023 e i preordini partiranno tra un paio di settimane, il 15 novembre.

