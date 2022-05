PlayStation VR2 sarà lanciato con oltre 20 'importanti titoli first e third party'

Insieme ad alcuni grandi titoli first party come God of War: Ragnarok, Sony si sta anche preparando per il lancio di PlayStation VR2.

Il visore VR di nuova generazione offre una risoluzione 4K con HDR, un campo visivo ampliato e molte altre funzionalità. La società deve ancora fornire una data di uscita, anche se figure come il CEO di DSCC Ross Young prevedono un lancio nel 2023.

Tuttavia, ci sono grandi piani per la sua line-up di lancio. Il presidente e CEO di SIE Jim Ryan ha rivelato durante i Business Segment Briefings 2022 di Sony Corporation che ci sono più di 20 importanti titoli first e third party confermati per PlayStation VR2 al lancio.

Horizon: Call of the Mountain, sviluppato da Guerrilla Games e Firesprite Games, sarà tra questi.

Vari altri sviluppatori come nDreams (Fracked, Phantom: Covert Ops) e Fast Travel Games (CitiesVR) hanno confermato che stanno lavorando ai giochi per la piattaforma. Tuttavia, stiamo ancora aspettando maggiori informazioni su PSVR2.

