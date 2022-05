PlayStation VR2 riceverà uno State of Play 'molto presto'

Le ultime indiscrezioni condivise dall'insider e giornalista Jeff Grubb suggeriscono l'arrivo di uno State of Play dedicato a PlayStation VR2: quando? "Molto presto". Secondo il giornalista di VentureBeat, la presentazione del dispositivo sarà "sostanziale" e molto probabilmente in quel frangente verrà condivisa anche la notizia che tutti si aspettano ovvero la sua data di uscita.

Grubb cita la cancellazione dell'edizione 2022 dell'E3 come una lacuna da colmare con un nuovo evento PlayStation. L'evento di PS VR2 sarebbe complementare alla breve presentazione degli sviluppatori durante i festeggiamenti del recente GDC e dovrebbe avvenire all'inizio di giugno, come vetrina dimostrativa.

"Le uniche voci che ho sentito sono che intendono mostrarlo di nuovo in modo più sostanziale molto presto", afferma Grubb. “Non sarei sorpreso se tutto ciò fosse correlato all'E3. Forse è qui che i fili si incrociano, come se avessero un evento più piccolo in cui mostrano PSVR 2, motivo per cui le persone sentono che ci sarà una vetrina per PlayStation all'inizio di giugno". Qui di seguito al minuto 1:03:50 Grubb parla di questo evento.

Finora, nulla è stato confermato da Sony. In questo modo, tutte le informazioni condivise dal giornalista devono essere trattate come voci.

Secondo altri rumor, Sony potrebbe essere al lavoro su una console portatile.

Fonte: PlayStation Life Style