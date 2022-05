PlayStation VR2 potrebbe essere lanciato nel 2023 secondo un analista

Ming-Chi Kuo, analista di TF International Securities con sede a Hong Kong, ha affermato di ritenere che il visore PlayStation VR2 potrebbe iniziare con la sua produzione di massa entro la fine dell'anno con un potenziale lancio nel primo trimestre del 2023.

"Il mio ultimo controllo della catena di approvvigionamento suggerisce che il produttore e diversi fornitori di componenti di PS VR2 inizieranno la produzione di massa con circa 1,5 milioni di spedizioni di unità nella seconda metà del 2022", ha affermato. "Sony potrebbe lanciarlo nel primo trimestre del 2023, a seconda del programma di sviluppo dei titoli di gioco per PS VR2".

Kuo ha aggiunto che uno dei principali cambiamenti nella produzione di PlayStation VR è l'inclusione di telecamere integrate nel visore, qualcosa che la prima PlayStation VR non aveva. "L'aggiornamento hardware più notevole per PS VR2 consiste nell'iniziare a utilizzare i moduli ottici", ha spiegato Ming-Chi Kuo.

