PlayStation, Xbox, Switch e PC: ecco i migliori giochi del 2022 secondo Metacritic

Sul sito di Metacritic è comparsa una classifica che svela quali sono migliori videogiochi del 2022 fino a questo momento.

La classifica raggruppa tutti i titoli usciti quest'anno per PlayStation, Xbox, Switch e PC, e come in molti potrebbero aspettarsi a dominare è stato Elden Ring di FromSoftware che si è piazzato in prima posizione nelle versioni console e PC.

Guardando la classifica, tuttavia, possiamo vedere che ci sono alcune interessanti sorprese.

Elden Ring - PS5 Elden Ring - Xbox Series X Elden Ring - PC The Stanley Parable: Ultra Deluxe - Xbox Series X God of War - PC Rogue Legacy 2 - Xbox Series X Cuphead in the Delicious Last Course - Xbox One The Stanley Parable: Ultra Deluxe - PC Neon White - PC The Stanley Parable: Ultra Deluxe - PS5

Come già detto, probabilmente in molti si aspettavano Elden Ring in testa a questa classifica. Il titolo di FromSoftware è stato apprezzato da critica e pubblico, e ha registrato finora vendite altissime.

Siete d'accordo con la classifica di Metacritic?

