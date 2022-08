Pokémon usati per aumentare la consapevolezza degli uragani in Carolina del Sud

Nella Carolina del Sud stanno utilizzando la saga di Pokémon e meme per sensibilizzare sugli uragani e sul problema per la società che questi fenomeni meteorologici rappresentano.

Nel corso della sua storia, lo Stato è tra i primi 10 dove gli uragani hanno colpito di più. Uno studio ha mostrato che dal 1851 al 2018, la Carolina del Sud ha visto 30 uragani colpire la sua terra. Pertanto, è importante che i residenti di detto Stato del Nord America si preparino alle intemperie durante una "stagione degli uragani".

Ecco perché la Divisione di gestione delle emergenze della Carolina del Sud è responsabile di fornire un piano d'azione per mantenere tutti i residenti della regione sani e salvi. Tuttavia l'ente ha leggermente modificato il suo piano d'azione con gli utenti nel tentativo di raggiungere un pubblico più ampio su Twitter compresi giovani e adolescenti.

Look at this hurricane plan

Every time I do, it makes me laugh

Why did we write the checklist in red?

And what the heck is on Joey's head? pic.twitter.com/vT3CViKz4P — SCEMD (@SCEMD) August 1, 2022

Come possiamo vedere, l'account ufficiale sul social network ha utilizzato testi di canzoni come Photograph dei Nickleback e Love Train del gruppo The O'Jays. Ma non si è fermato qui, anzi, ha usato appunto la canzone dell'anime Pokémon arrangiandolo per il suo scopo.

PREPARÉMON (gotta prep 'em all),



It's you and me



I know it's my destiny (Preparémon)



Oh, you're my best friend

In a world we must defend… pic.twitter.com/6QFGGqxl13 — SCEMD (@SCEMD) August 5, 2022

La parodia ha anche cambiato l'iconico tormentone dei Pokémon da "Collezionali tutti" a "Preparali tutti" in riferimento all'obiettivo che hanno in mente di incoraggiare la prevenzione degli uragani.

