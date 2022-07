Pokémon e la 'follia' di Logan Paul: la carta più costosa al mondo è stata trasformata in un NFT

Logan Paul, youtuber americano, grande collezionista di carte Pokémon, ha appena battuto un record acquistando la carta più costosa del mondo. Il 7 luglio, Logan Paul ha pubblicato un video in cui lo vediamo ricevere la carta Pokémon "Pikachu Illustrator" in PSA 10 (la condizione più impeccabile per una carta collezionabile).

Pikachu Illustrator è riconosciuta come una delle carte più rare e preziose della collezione Pokémon. Infatti, la carta da collezione è stata assegnata solo ai vincitori di concorsi di illustrazione in Giappone nel 1997/1998, si stima che sarebbe disponibile da 20 a 39 copie. In PSA 10 ce n'è, per il momento, solo una sul mercato.

La storia particolare di questa carta fa sì che oggi sia diventata il Santo Graal della collezione, e il suo prezzo lo testimonia, poiché Logan Paul l'ha acquistata per la cifra astronomica di $ 5.275.000. Questa transazione è stata anche certificata come la vendita più costosa nella storia delle carte collezionabili Pokémon e ora sta per diventare un NFT.

Congratulations to @LoganPaul on achieving his first Guinness World Records title!



His PSA 10 Pikachu Illustrator is the most expensive Pokémon card sold in a private auction - $5,275,000



Read more: https://t.co/ghZiQ0yQO3 pic.twitter.com/opulLbzTsY — Guinness World Records (@GWR) April 3, 2022

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

Logan Paul è noto per il suo amore per i token non fungibili. È in particolare un membro della comunità Crypto Punks, una delle raccolte pionieristiche negli NFT. Lo YouTuber ha annunciato nel suo video che stava vendendo una "parte" della sua carta in NFT. Per fare ciò, Logan Paul ha utilizzato la tecnologia NFT e la sua piattaforma in modo che la sua comunità potesse diventare comproprietaria della carta.

Concretamente, Logan Paul usa i suoi diritti di proprietà sulla carta fisica per dividerla digitalmente in NFT. Lo youtuber offre 50.000.000 di token di "proprietà" illustrati digitalmente dalla scheda Pikachu Illustrator. Ogni token costa $ 0,10, quindi se lo YouTuber riesce a vendere tutti i suoi token, potrebbe raccogliere un totale di $ 5.000.000.

Questa iniziativa consentirà ai possessori di token di votare sulle future decisioni sulla carta.

Fonte: Kotaku