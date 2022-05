Pokémon e Converse lanciano una linea di scarpe per grandi e piccoli

Nel corso degli anni, la popolarità e il fascino per il franchise Pokémon sono stati immortalati attraverso vari prodotti, dal cibo ai vestiti e molto altro ancora.

Converse, avendo già lavorato precedentemente ad una collezione di calzature e abbigliamento a tema Pokémon, non è certo estranea a queste creature, poiché continua a celebrare la loro eredità con una nuova line-up di sneaker.

Nello stile iconico delle Converse, le scarpe verranno sono corredate da cinturino in velcro sulla linguetta, che è colorata per rappresentare i rispettivi Pokémon. Quello di Pikachu è giallo, quello di Eevee è marrone e quello di Piplup è azzurro. Il tallone di ogni sneaker è decorato con due diverse stampe dei Pokémon. Le linee per bambini delle scarpe Pokémon invece si illuminano al buio.

Veniamo ai prezzi: le scarpe per adulti hanno un costo di 9.900 yen (circa 75 dollari), mentre le sneaker dedicate ai bambini hanno un costo di 6.600 yen (circa 50 dollari). Per adesso si parla esclusivamente di mercato giapponese: non sappiamo se questa linea arriverà anche negli altri mercati.

Fonte: Twinfinite