Pokémon Fossil Museum può essere visitato anche senza dover partire per il Giappone!

Il Museo Nazionale della Natura e della Scienza in Giappone ha ampliato la sua mostra del Museo dei fossili di Pokémon con un'opzione virtuale, consentendo alle persone di fare un tour da qualsiasi parte del mondo.

Viaggiare in Giappone è un po' difficile nelle circostanze attuali, quindi sfortunatamente è probabile che molti di noi perdano il Museo dei fossili Pokémon che è stato in tournée in vari musei in Giappone. Ma ora una versione virtuale della mostra è disponibile per la visualizzazione online, dove è possibile vedere fossili a grandezza naturale di Pokémon come Tyrantrum.

L'intera mostra può essere completamente esplorata, progettata con l'intenzione di insegnare ai bambini i dinosauri, poiché ci sono una serie di fossili reali mescolati con quelli finti Pokémon.

La mostra è iniziata lo scorso anno a Hokkaido presso il Mikasa City Museum, da lì è proseguita a Shimane, seguita da Tokyo, e ora è attualmente al Toyohashi Museum of Natural History, fino al 6 novembre.

Fonte: IGN