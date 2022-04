Pokémon GO può essere d'aiuto per curare la depressione lieve secondo uno studio

Un recente studio ha scoperto che giocare a giochi come il popolare gioco di realtà aumentata Pokémon GO, può alleviare forme non cliniche di lieve depressione.

Nel nuovo studio della London School of Economics and Political Science (LSE), i ricercatori hanno esaminato l'effetto del gioco mobile sulle tendenze della depressione lieve. I giochi basati sulla geolocalizzazione sono quelli che progrediscono attorno alla posizione fisica di un giocatore. Questo è spesso monitorato utilizzando la tecnologia GPS.

Utilizzando Pokémon GO come caso di studio, i ricercatori hanno sfruttato il lancio scaglionato del gioco nell'arco di 50 settimane nel 2016 in 166 regioni in 12 paesi di lingua inglese. Ciò ha creato un naturale gruppo di "controllo" di luoghi in cui il gioco non era ancora stato pubblicato, consentendo ai ricercatori di confrontare i livelli di depressione in questi luoghi con le aree in cui era disponibile.

Gli autori hanno misurato i livelli di depressione utilizzando i dati di Google Trends per calcolare le ricerche su Internet di termini correlati alla depressione come "depressione", "stress" e "ansia". L'uso dei dati di ricerca su Internet è un meccanismo consolidato per misurare la depressione lieve nella letteratura medica e di salute pubblica.

Ciò che hanno scoperto è che il lancio di Pokémon GO è associato a una significativa diminuzione a breve termine delle ricerche su Internet relative alla depressione, suggerendo che i giochi per dispositivi mobile basati sulla geolocalizzazione possono ridurre la prevalenza dei tassi locali di depressione.

E' bene sottolineare che lo studio parla di depressione lieve, ben diverso dalle forme cliniche che hanno bisogno di supporto medico.

Se siete curiosi, a questo link potete dare uno sguardo allo studio completo.

Fonte: The Gamer