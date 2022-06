Secondo la società di analisi degli app store Sensor Tower, Pokémon Go ha guadagnato più di 6 miliardi di dollari.

Dopo sei anni, Pokémon Go rimane uno dei giochi per mobile più popolari e redditizi al mondo, con oltre 1,3 milioni di giocatori mensili solo in UK.

I giocatori statunitensi sono quelli che hanno speso di più su Pokémon Go dal suo lancio nell'estate del 2016 (2,2 miliardi di dollari), seguiti dai giocatori in Giappone e Germania.

Solo pochi giochi per mobile hanno raggiunto i 6 miliardi di dollari di fatturato, come Clash of Clans, Candy Crush Saga, PUBG Mobile e Honor of Kings.

Tuttavia, non sono tutte buone notizie per Pokémon Go. Nel contesto di una più ampia contrazione della spesa per i giochi mobile quest'anno, Pokémon Go ha guadagnato il 45% in meno nel primo trimestre del 2022 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. In questo periodo si è svolto l'evento Johto Tour il che forse suggerisce che sono stati venduti meno biglietti rispetto all'evento dell'anno scorso incentrato su Kanto.

Ad oggi, Pokémon Go è stato scaricato più di 678 milioni di volte.

Fonte: Eurogamer.net.