Pokémon Puzzle League di Nintendo 64 arriverà su Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo

Pokémon Puzzle League sarà disponibile per gli abbonati al Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo il 15 luglio. Il gioco è stato originariamente lanciato su Nintendo 64 nel 2000 ed è arrivato nelle regioni PAL e in Nord America.

“Preparati per un nuovo tipo di battaglia Pokémon in cui la potenza e la velocità del tuo cervello sono importanti quanto la forza dei tuoi Pokémon! Unisciti ad Ash, Brock, Misty e a molti altri personaggi della serie animata Pokémon mentre si riuniscono al Villaggio dei puzzle per competere per il titolo di Pokémon Puzzle Master" si legge nella descrizione del gioco.

Altre recenti aggiunte al servizio Nintendo Switch Online includono Kirby 64: The Crystal Shards, Sonic Spinball, Shining Force II e Space Harrier II che sono stati implementati alla collezione ad aprile. Qui di seguito potete dare uno sguardo al trailer.

Ricordiamo che Pokémon Puzzle League arriverà il 15 luglio e sarà accessibile a tutti coloro che hanno sottoscritto l'abbonamento Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo.

Fonte: Twinfinite