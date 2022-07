Pokémon sta per diventare un reality show di carte collezionabili?

Le carte collezionabili e i programmi TV sono stati pietre miliari del franchise di Pokémon durante i suoi 25 anni di storia. Ora The Pokémon Company ha rivelato che queste due pietre miliari si uniranno in un modo piuttosto unico. La società sembra sia alla ricerca di allenatori per creare un reality show sul gioco di carte collezionabili.

The Pokémon Company ha lanciato un casting per i fan nell'area di Los Angeles che vorrebbero far parte del nuovo progetto. "Oggi, The Pokémon Company International ha annunciato lo sviluppo iniziale di un reality show che coinvolge il suo gioco di carte collezionabili Pokémon più venduto", si legge nel comunicato stampa. "Un casting aperto per i fan delle popolari carte collezionabili e che si trovano nell'area di Los Angeles, in California, inizia oggi".

Per The Pokémon Company non importa se i potenziali membri del reality show sono veterani o alle prime armi. Il casting mira semplicemente a cercare persone da inserire in questo programma.

Serebii Note: The Pokémon Company International have opened an open casting call for fans of the Pokémon TCG for a new unscripted Pokémon series https://t.co/gDbXkHSvkT pic.twitter.com/ek31hXQTVX — Serebii.net (@SerebiiNet) July 11, 2022

Far domanda per il casting non è così immediato poiché le persone interessate dovranno compilare prima un questionario con 63 domande.

Fonte: IGN