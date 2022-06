Pokémon Scarlatto e Violetto ha una data di uscita! Trailer e dettagli

Nintendo ha promesso un nuovo trailer di Pokémon Scarlatto e Violetto nella giornata di oggi ed ora è arrivato! Il video della durata di tre minuti ha mostrato nuovi Pokémon, ma la notizia più interessante è forse l'annuncio della sua data di uscita, ovvero il 18 novembre 2022.

Il trailer mostra alcuni nuovi Pokémon come Pawme, la pianta Smoliv e il maiale Lechonk. Il video ha anche mostrato i nuovi Pokémon leggendari esclusivi per ogni versione, il drago Koraidon (per la versione Scarlatto) e Miraidon (Violetto). Non solo, ma il nuovo gioco questa volta avrà per la prima volta la possibilità di esplorare il vasto mondo di gioco con altri giocatori in co-op per un massimo di quattro. Sarete in grado di vagare per la mappa come vorrete, senza un ordine "dettato dalla storia", una grande rivoluzione per la serie.

Possiamo anche dare un'occhiata ad alcuni dei nuovi personaggi umani. Il professor Sada e Turo sembrano essere esclusivi delle rispettive versioni. E l'amichevole rivale questa volta è una ragazza di nome Nemona. Qui di seguito potete visionare il video.

Ricordiamo che Pokémon Scarlatto e Violetto arriveranno in esclusiva su Nintendo Switch a partire dall'8 novembre 2022.