Pokémon Scarlatto e Violetto, nuovi dettagli durante Pokémon Presents

Durante l'evento Pokémon Presents sono stati mostrati nuovi dettagli per Pokémon Scarlatto e Violetto, titoli open world che arriveranno tra pochissimi mesi.

Il nuovo video ci ha consentito di dare uno sguardo all'incredibile e sconfinato mondo di gioco che potremo esplorare più velocemente grazie ad alcuni speciali Pokémon Leggendari (Miraidon e Koraidon) che si trasformeranno in veicoli di terra o di aria. Il mondo si chiama Paldea e i giocatori saranno in grado di entrare in una "scuola di Pokémon" per affinare la loro conoscenza su questi mostriciattoli.

La scuola consentirà anche un'attività extracurricolare chiamata "La Caccia ai Tesori" che vi porterà alla ricerca del vostro tesoro a Paldea. Ci sono tre storie che saranno disponibili per gli allenatori: la prima sarà incentrata sulle famigliari lotte nelle palestre, mentre le altre due storie contengono tante sorprese e nuove scoperte.

Nel gioco incontrerete tanti personaggi con i quali potrete legare man mano che li conoscerete più da vicino. Non mancheranno inoltre i raid (chiamati Raid Teracristal) in cui, assieme ad altri allenatori, sarete in grado di sconfiggere i Pokémon più potenti con un teratipo raro.

Pokémon Scarlatto e Violetto arriveranno il 18 novembre in esclusiva su Nintendo Switch e da oggi potete già preordinarli.