Pokémon Scarlatto e Violetto, l'eShop avrebbe svelato le dimensioni

Ogni volta che vediamo di più su Pokémon Scarlatto e Violetto, diventa più chiaro che l'imminente duo di giochi di ruolo sta tentando di essere considerevolmente più grande e più ambizioso di altri giochi recenti della serie, ma cosa significa per le dimensioni dei file dei giochi? Ora sembra che abbiamo una risposta.

Le pagine di Switch eShop per Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto sono state recentemente aggiornate e ora menzionano un requisito di spazio di archiviazione di 10 GB per entrambi i giochi. Pokémon Spada e Scudo, ad esempio, hanno una dimensione del file di 12,4 GB. Leggende Pokémon Arceus, nel frattempo, ha una dimensione di 6,1 GB, mentre Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente hanno un requisito di 6,9 GB.

Naturalmente, ci sono anche buone probabilità che queste dimensioni non siano definitive e finiscano per vedere alcuni cambiamenti al lancio. Tuttavia almeno adesso i fan sanno all'incirca quanto spazio dovranno liberare per giocare a questo tanto atteso titolo.

Pokémon Scarlatto e Violetto saranno disponibili per Nintendo Switch il 18 novembre.

Fonte: GoNintendo