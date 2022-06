Pokémon Scarlatto e Violetto avranno le musiche del compositore di Undertale Toby Fox

Toby Fox, lo sviluppatore indie e compositore di Undertale, sta lavorando alle musiche del prossimo Pokémon Scarlatto e Violetto.

Fox ha condiviso un tweet insieme al nuovo trailer e ha annunciato di aver composto le musiche. Secondo Fox, Game Freak ha arrangiato una bozza della sua composizione in varie versioni che verranno riprodotte nel corso del gioco.

Anche se la composizione non sembra particolarmente simile a quella di Undertale, nel trailer si possono sentire alcuni tratti del suo stile musicale caratteristico.

I had the honor of composing the field music for Pokémon Scarlet and Violet! After creating a concept sketch, Game Freak arranged it into many versions that you'll hear throughout the game. You can hear a bit of it in this trailer... https://t.co/dhjv4e9fQN