Pokémon Scarlatto e Violetto non convince i fan: mancano delle feature viste in Leggende Arceus

Sembra che Pokémon Scarlatto e Violetto si siano sbarazzati di alcuni miglioramenti alla QoL (quality of life) apportati in Leggende Arceus, incluso guardare i punti esperienza aumentare al di fuori della battaglia.

Mercoledì scorso, The Pokémon Company ha consentito ai fan di dare un primo vero sguardo al gameplay di Scarlatto e Violetto, introducendo la regione di Paldea e una serie di nuovi Pokémon. Sebbene le reazioni alla maggior parte di ciò che è stato mostrato siano state positive, alcuni fan di Pokemon non sono stati felici di vedere che Scarlatto e Violetto non hanno apportato alcune delle funzionalità introdotte in Leggende: Arceus.

L'account Twitter CentroLeaks ha condiviso un'immagine di due esempi in cui mancano miglioramenti apportati a Leggende Arceus. Il primo esempio è che i giocatori ora dovranno assistere all'animazione dei punti esperienza alla fine di una partita, piuttosto che svolgersi in tempo reale.

Il secondo esempio è che il gameplay verrà interrotto qualora un Pokémon volesse imparare nuove mosse alla fine di una battaglia. Entrambi sono stati modificati in Leggende: Arceus per non interrompere più il giocatore, un cambiamento molto apprezzato considerando la frequenza con cui i Pokémon si evolvono e acquisiscono esperienza.

Looks like some of the best QoL features from Legends: Arceus like watching the Exp animation outside battle and new moves not interrupting your gameplay are both gone.



1 step forward, 2 steps back pic.twitter.com/PFuzvQz8oc