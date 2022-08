Pokémon Scarlatto e Violetto, annunciato il nuovo Pokémon Grafaiai

Dopo le recenti notizie sullo stadio che sarà presente nel gioco, ora ci sono nuovi dettagli per l'attesissimo gioco per Nintendo Switch, Pokémon Scarlatto e Violetto. Una serie di immagini condivise tramite The Pokémon Company mostravano una misteriosa creatura e ora l'account ufficiale ha svelato di chi si tratta.

"Ricordate i marchi che abbiamo condiviso ieri? Ebbene, il fotografo di Paldea ha confermato che questi sono stati realizzati da un Pokémon chiamato Grafaiai! Come potete vedere, è abbastanza difficile fotografarlo in azione. Ci ha lasciato con la promessa di un'entusiasmante reveal presto!" si legge nel tweet.

In Pokémon Scarlatto e Violetto, gli Allenatori esploreranno le vaste e variegate terre della regione di Paldea. È noto che i Pokémon in tutta la regione di Paldea sperimentano un particolare fenomeno che li fa brillare come pietre preziose e acquisiscono poteri speciali. In tutta la regione di Paldea, gli Allenatori possono allearsi con un massimo di altri tre giocatori tramite Raid per affrontare vari Pokémon selvatici.

