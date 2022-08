Pokémon Scarlatto e Violetto tra i protagonisti di un nuovo Pokémon Presents

Buone notizie per i fan di Pokémon perché l'account Twitter ufficiale del franchise ha annunciato pochi minuti fa l'arrivo di un nuovo Pokémon Presents.

L'evento è programmato per il 3 agosto alle 15 e se anche i dettagli sono scarsi, sembra proprio che i fan del franchise avranno pane per i loro denti. Attraverso Twitter possiamo leggere: "Sintonizzatevi sul nostro canale YouTube mercoledì 3 agosto alle 15:00 per una presentazione video #PokemonPresents con aggiornamenti su app e videogiochi Pokémon, incluso Pokémon Scarlatto e Violetto!".

Oltre a Pokémon Scarlatto e Violetto non sono stati annunciati quali altri giochi verranno mostrati e se ci sarà qualche novità. Non resta quindi che attendere questi pochissimi giorni che ci separano alla diretta.

‼️ Attention, Trainers! ‼️



Tune in to our YouTube channel on Wednesday, August 3rd at 6AM PT for a #PokemonPresents video presentation with updates on Pokémon apps and video games, including #PokémonScarletViolet!



🔔 https://t.co/4Y2yC8uitL pic.twitter.com/oUTbNln64c