Pokémon Scarlatto e Violetto: Toby Fox, creatore di Undertale, ha composto parte della musica

Il creatore di Undertale Toby Fox ha rivelato quale musica ha composto per Pokémon Scarlatto e Violetto.

La scorsa settimana ci è stato offerto un nuovissimo Pokémon Presents che ha debuttato con nuovi dettagli su Pokémon Scarlatto e Violetto, e recentemente, Toby Fox ha svelato la sorpresa. Il creatore e compositore di Undertale è stato reclutato ancora una volta da Game Freak per scrivere musica per i due nuovi giochi, in particolare la parte "Terastal Raid battles" di Scarlatto e Violetto.

Ascoltando la musica fornita da Fox attraverso Twitter, riusciamo a capire qualcosa di più sulla musica. Le basi elettroniche per la traccia ritmata sono accompagnate da una singola chitarra elettrica, l'accompagnamento perfetto per una battaglia impegnativa.

When I was first given this assignment, the game director, Ohmori-san, showed me a Lucario with a gigantic oversized crystal flower coming out of its head and told me it was the new game mechanic. Using this information as a blueprint, I created the song... Hope you enjoy! pic.twitter.com/Urvb1sJsRZ