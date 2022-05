Pokémon Scarlatto e Violetto, un nuovo trailer e dettagli arriveranno prestissimo, ecco quando

Nuovi dettagli sui prossimi Pokémon Scarlatto e Violetto saranno rivelati il 1° giugno. Contemporaneamente verrà lanciato anche un nuovo trailer per quanto riguarda questo gioco. L'annuncio arriva proprio da The Pokémon Company.

I fan possono sintonizzarsi per guardare il trailer e gli annunci sul canale YouTube di Pokémon dalle 15:00, orario italiano, nella giornata di domani.

Pokémon Scarlatto e Violetto sono stati annunciati a febbraio e usciranno su Nintendo Switch alla fine del 2022. Il trailer di debutto ha mostrato i tre nuovi Pokémon iniziali del gioco, o "Pokémon partner", come vengono chiamati questa volta. I tre nuovi Pokémon sono un gatto di tipo erba chiamato Sprigatito, un Pokémon coccodrillo di tipo fuoco chiamato Fuecoco e un Pokémon anatroccolo di tipo acqua chiamato Quaxly. È lecito ritenere che il giocatore potrà scegliere uno dei tre mentre inizia il suo viaggio in questa regione sconosciuta.

🚨 New #ScarletViolet trailer drops tomorrow! 🚨



You read that right, Trainers. Tune in to our YouTube channel at 6:00 a.m. PDT on 6/1 for the latest on Pokémon Scarlet and Pokémon Violet!



Make sure you’re subscribed and have notifications turned on: https://t.co/8Hw4hsHzDJ pic.twitter.com/CHyBhxY1JT