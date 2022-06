Pokémon Spada e Scudo, il direttore artistico James Turner lascia Game Freak e fonda uno studio

Il direttore artistico di Pokémon James Turner — art director di Pokémon Spada e Scudo e designer dei preferiti dai fan come Gigantamax Gengar, Shadow Lugia e Sinistea/Polteageist — ha annunciato di aver lasciato Game Freak per aprire un nuovissimo studio.

Turner ha già dimostrato la sua abilità nella creazione di giochi, dirigendo il platform 3DS HarmoKnight nel 2012, e ora lui e lo sviluppatore Onebitbeyond (che ha lavorato al gioco di ruolo d'azione The Swords of Ditto) stanno unendo le forze per formare All Possible Futures. E, in stile Turner, c'è un'adorabile illustrazione di accompagnamento per promuovere lo studio, insieme ad alcuni indizi sul presunto primo gioco a cui stanno lavorando insieme.

"Attenzione! Nuovo studio!" afferma sul suo account Twitter Turner. "Io ed il mio caro amico abbiamo formato un nuovo studio di sviluppo chiamato All Possible Futures. Il nostro primo titolo sarà rivelato *molto presto* con un fantastico trailer. Non vediamo l'ora di mostrarvi a cosa stiamo lavorando!"

🗞NEWS🗞



New Game Studio!

My old friend @onebitbeyond and I have formed a new game studio called All Possible Futures - @apossf



First Game! ⚔️

Our first title will be revealed *very soon* - with an awesome trailer.



Excited for everyone to see what we’ve got cooking 👀 pic.twitter.com/auJ0OXF5tU — James Turner (@JamesTurner_42) June 9, 2022

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

Saremo in grado di dare già uno sguardo al gioco questa settimana, magari con un trailer? Non ci resta che attendere e vedere che cos'hanno in cantiere per i fan i due sviluppatori.

Fonte: My Nintendo News