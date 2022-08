Pokémon Unite celebra un anno trasformando tutti i Pokémon in Pikachu!

Pokémon Unite celebra il suo primo anniversario con un evento molto speciale, nuovi oggetti cosmetici e l'arrivo di sei nuovi Pokémon.

I festeggiamenti iniziano giovedì 4 agosto alle 2:00 ora italiana con Pika Party, un nuovo evento a tempo limitato in cui tutti e tutto sono Pikachu. Non ci sarà alcuna selezione di Pokémon per questa modalità perché ci saranno solo Pikachu a perdita d'occhio, ma almeno tutti indossano cosmetici in modo che possano essere differenziati. E nel mezzo della mappa, un Pikachu Gigamax vi attende con ricchi premi.

Oltre alla nuova modalità, Pokémon Unite aggiunge anche sei nuovi Pokémon al roster del gioco, a cominciare da Buzzwole, l'ultra bestia zanzara eccessivamente muscolosa. Buzzwole fa parte della prima ondata di nuovi mostriciattoli, che include Glaceon e Tyrannitar. A partire da settembre arriverà un altro lotto di tre Pokémon.

La festa come detto inizia questa notte quindi preparatevi per una celebrazione coi fiocchi! Oltre a questo il Pokémon Presents ha mostrato anche la regione di Paldea in Pokémon Scarlatto e Violetto.

Fonte: ComicBook