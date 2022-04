Pokémon Unite grande successo del MOBA free-to-play, superati i 70 milioni di download

Disponibile dallo scorso luglio su Nintendo Switch e poi da settembre 2021 su mobile con un lancio su iOS e Android, Pokémon Unite continua ad attrarre giocatori da tutto il mondo.

Lo dimostra il numero di giocatori che hanno scaricato il gioco: secondo Serebii, il sito di riferimento in lingua inglese per tutto ciò che riguarda il franchise, l'equivalente di LoL nell'universo Pokémon ha raggiunto i 70 milioni di download.

A dicembre del 2021 la pagina ufficiale del gioco su Twitter aveva annunciato di aver superato la soglia dei 50 milioni di donwload. Nell'arco di quattro mesi quindi il gioco avrebbe registrato altri 20 milioni di download, un risultato niente male.

Serebii Note: Pokémon UNITE has been confirmed to have been downloaded over 70 million times between both Nintendo Switch and Mobile https://t.co/gDbXkHSvkT pic.twitter.com/hyxUYXM9sa