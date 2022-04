Pokémon Unite introdurrà il servizio di abbonamento premium

Pokémon Unite, il popolare MOBA che ha già accumulato oltre 70 milioni di download, riceverà un servizio di abbonamento premium chiamato "Pokémon Unite Membership".

Non è una novtà poiché sta diventando una pratica sempre più comune nel mondo dei videogiochi; nel caso specifico di Pokémon Unite, chi sottoscrive l'Abbonamento Pokémon Unite avrà diritto a dei vantaggi mensili che non saranno disponibili per gli altri giocatori. Ecco cosa ottiene chi si iscrive a questo abbonamento:

Un Holowear speciale del mese

Due prove di licenza gratuite

Due prove di licenza Holoware a settimana

Nuovi palloncini di chat

10% di sconto su Trainer Fashion

40 gemme gratuite al giorno

In termini di prezzi, l'abbonamento a Pokémon Unite costerà circa $ 8,99, anche se i prezzi ufficiali al di fuori del Giappone devono ancora essere rivelati. Anche la data di uscita non è stata rivelata, ma è possibile che ciò avvenga nelle prossime settimane con un prossimo aggiornamento, magari.

Fonte: Nintendo Life