Postal 4: No Regerts inondato di recensioni negative ma gli sviluppatori ci ridono su

Postal 4: No Regerts è disponibile da oggi su PC nella sua versione finale, dopo il lancio in accesso anticipato nell'aprile del 2019.

Poco prima dell'uscita del gioco, sono arrivate le recensioni della stampa specializzata e, a quanto pare, Postal 4: No Regerts è stato letteralmente massacrato dalla critica.

Questo dovrebbe essere motivo di preoccupazione per il team di Running With Scissors, penserete.

Ebbene, non è esattamente così. In seguito alle numerose recensioni negative il team ci sta ridendo su e le sta condividendo su Twitter con messaggi come "Sculacciateci... sculacciateci più forte!!!"

Insomma, sembra che il team si aspettasse un'accoglienza negativa da parte della stampa. IGN ha valutato con un 2 su 10 il gioco, Gamespot gli ha assegnato addirittura 1 su 10, mentre Hardcore Gamer 3 su 10 (leggete la nostra recensione per scoprire il voto di Eurogamer.it).

Dal lato dei giocatori, però, è tutta un'altra storia. Infatti, su Steam Postal 4: No Regerts ha l'85% di valutazioni positive, il che significa che il tipico umorismo della serie è ancora apprezzato da alcuni utenti.

