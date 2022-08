'Press X for Trophies' è un titolo trovato su PSN che prende in giro i giochi dal platino facile

Un nuovo "gioco", messo a disposizione della wishlist tramite il PS Store, ha attirato l'attenzione della community. "Press X For Trophies" prende in giro i titoli dal platino facile e critica gli sviluppatori che rilasciano giochi con l'unico scopo di fornire senza fatica questi trofei.

Sulla pagina PSN, il titolo è riportato dallo studio Game Achievements Ltd il che fa già riferimento al perseguimento di trofei o altri obiettivi. Secondo la sua descrizione, l'idea è quella di fare una satira sul platino facile e affrontare l'ondata di giochi economici, dove a quanto pare si acquista un set di trofei invece di un gioco completo.

"I giochi di solito sono pensati per essere impegnativi, beh, almeno lo erano una volta. Al giorno d'oggi le cose sono un po' più facili. Press X For Trophies è un gioco creato per aiutare a spargere la voce su come le cose devono cambiare e come sta cambiando il mondo dei giochi. Si tratta di un titolo ironico e la storia è raccontata attraverso il suo sistema di trofei" si legge nella descrizione.

Finora, non è chiaro di cosa parli Press X For Trophies o se esista effettivamente. Non ci resta che attendere notizie in futuro.

