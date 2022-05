Prey 2 all'orizzonte? Un insider suggerisce 'una build in circolazione presso gli studi di Bethesda'

Nella primavera del 2017 è stato lanciato il reboot di Prey che ha dato nuova vita all'amata serie, ma dopo l'uscita del gioco l'IP sembra essere scomparsa dai radar.

Ora, però, nuovi rumor indicano che potremmo essere più vicini al "sequel reboot" Prey 2.

Stando a quanto detto dall'insider Timur222, sembra che una build di Prey 2 sia in circolazione presso gli studi di Bethesda.

L'insider, che si è rivelato affidabile in passato, ha scritto su Twitter: "Mi è stato detto che c'è una build di Prey 2 in circolazione presso Bethesda".

"Le build di Prey 2 presso Human Head Studios sono state apparentemente scartate per motivi legali".

