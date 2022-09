Prey: Arkane non voleva chiamare il gioco del 2017 'Prey' ma il nome è stato imposto da Bethesda

Raphaël Colantonio ha rivelato che nessuno ad Arkane Austin voleva che Prey (2017) si intitolasse Prey, e ha parlato di come non sia stato esattamente fantastico lanciare qualcosa sotto l'IP di qualcun altro.

Colantonio, noto come fondatore di Arkane Studios, è stato director e writer del gioco. Ha annunciato il suo abbandono dello studio poco dopo l'uscita del gioco, citando il burnout e il desiderio di passare del tempo con suo figlio.

Il fatto che il gioco non sia mai stato concepito come parte dell'IP di Prey non è una novità per i fan del gioco o di Arkane. È stato documentato da NoClip l'anno scorso, in cui Colantonio e altri sviluppatori hanno spiegato che Bethesda insisteva sul fatto che il prossimo progetto di Arkane dovesse chiamarsi Prey. Colantonio ha descritto la decisione come un "compromesso non negoziabile".

In un'intervista pubblicata un paio di settimane prima della pubblicazione del documentario di Noclip, Colantonio aveva dichiarato di essere "un po' risentito" e contrariato dal fatto che Bethesda avesse imposto che il progetto si chiamasse Prey, ma aveva affermato di aver mantenuto un rapporto amichevole con Bethesda.

Ora, in una nuova intervista con The AIAS Game Maker's Notebook Podcast pubblicata questa settimana, Colantonio ha condiviso di più sui suoi pensieri e sui sentimenti all'interno del team di sviluppo che ha dovuto trasformare il suo originale progetto spaziale sci-fi in una parte dell'IP Prey.

"Credo di essere stato un po' in disaccordo con alcuni dirigenti [riguardo] alla decisione di chiamare Prey [2017] 'Prey'", ha rivelato Colantonio. "Non volevo chiamare questo gioco Prey e ho dovuto dire che lo volevo comunque davanti ai giornalisti", ha continuato. Colantonio ha dichiarato di odiare le bugie e, sebbene non si sia trattato di una bugia "personale", si è comunque sentito in colpa per aver dichiarato alla stampa di voler continuare l'IP di Prey.

La decisione non è stata impopolare solo per Colantonio. "Non solo io, ma nessuno del team voleva chiamare questo gioco Prey", ha dichiarato. Ha poi detto di essere grato a Bethesda per la sicurezza finanziaria offerta, ma si è sentito insultato quando gli è stato detto che il gioco doveva chiamarsi Prey. "Ti viene da dire: 'Non credo che debba chiamarsi così. Penso che sia un errore'".

Colantonio sapeva già che l'idea che avrebbe aiutato la commercializzazione del gioco non sarebbe stata vera. "È un errore di vendita", l'ha definito, "perché si ritorce contro i [fan] più vecchi, che non saranno contenti. Poi le [persone] a cui non è piaciuto Prey, non cercheranno nemmeno il nostro gioco".

Ha poi continuato a descrivere il suo disagio per la situazione, affermando di volersi scusare con il team che ha realizzato l'originale Prey del 2006. "È stato anche un calcio in faccia a [loro]", ha dichiarato. "Volevo scusarmi con loro molte, molte volte. Non ne ho avuto la possibilità perché non conosco davvero quelle persone. Non è mai stata nostra intenzione rubare la loro IP e farla nostra. È disgustoso e non è quello che volevo fare".

Colantonio ha detto che a questo punto sapeva di dover andarsene perché si era reso conto di "non avere più il controllo della [sua] nave". Questa era una contraddizione diretta con il "pieno controllo artistico", senza interferenze da parte dei piani alti, promesso ad Arkane nell'accordo di acquisizione con Bethesda nel 2010.

La struttura aziendale ha avuto il suo peso su Colantonio, ma il burnout non è stato l'unico motivo per cui ha deciso di lasciare Arkane. Sentiva che il suo tempo con la società era giunto al termine, dopo averla vista nascere e vincere premi GOTY. Voleva iniziare qualcosa di nuovo, ma non sapeva cosa. All'epoca ha dichiarato di essere "esausto e frustrato" e di volersi prendere una pausa per viaggiare, fare musica e passare del tempo con suo figlio.

Dopo essersi separato da Arkane, ha trascorso un paio d'anni come consulente. Ha dichiarato di non sapere se voleva ancora creare videogiochi, ma non poteva ancora tornare allo sviluppo perché era soggetto a una clausola di non concorrenza di due anni con Bethesda.

Riguardo possibili "nuovi Prey", nel mese di maggio di quest'anno un insider ha parlato di una build di Prey 2 in circolazione negli studi di Bethesda.

Fonte: Eurogamer.net.